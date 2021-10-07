«رئيس مجلس الأعمال» يبحث سبل جذب استثمارات يابانية جديدة لمصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

استقبل المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس الأعمال المصرى- اليابانى، السفير محمد أبو بكر، بمناسبة قرب توليه لمنصبه الجديد سفيرا لمصر لدى حكومة إمبراطور اليابان، خلفا للسفير أيمن كامل، لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون التجارى والاستثمارى المصرى- اليابانى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتذليل العقبات أمام الشركات اليابانية المستثمرة فى السوق المصرية للتوسع فى استثماراتها وضخ استثمارات جديدة.

وأعرب المهندس إبراهيم العربى عن سعادته بزيارة السفير، متوقعا أن تكون نتائجها طيبة وإيجابية على السوق المصرية، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة التنسيق مع السفارة المصرية فى اليابان لدعم الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر، والسعى إلى تذليل أى عقبات قد تواجهها لإتاحة الفرصة أمامها للتوسع فى استثماراتها وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة فى ظل الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصرية فى القطاعات المختلفة.

ونوه رئيس مجلس الأعمال المصرى- اليابانى إلى أنه سيتم وضع خطة عمل ورؤية، بالتنسيق مع السفارة، لمساندة كافة الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر تتضمن مقترحات وملاحظات أصحاب هذه الشركات من أجل التطوير والتنمية وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وكشف «العربى» عن أنه من ضمن خطة التنسيق مع السفارة فى الفترة القادمة سيتم تنظيم جلسات ثنائية مباشرة بين الجانبين المصرى واليابانى لبحث كافة الأمور التى من شأنها زيادة الاستثمارات الثنائية وسيتم خلال هذه اللقاءات عرض الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة الموجودة بالسوق المصرية وحزمة الإجراءات الإصلاحية والإصلاحات التى قامت وتقوم بها مصر والمحفزة للمستثمرين، خاصة فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع الاستثمار والمستثمرين، وتوجيهاته بسرعة وضرورة حل أى معوقات قد تواجه الشركات المستثمرة فى مصر، وهو ما يعطينا دفعة قوية وكبيرة للسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية فى ظل العلاقات الطيبة التى تجمع الشعبين المصرى واليابانى.

من جانبه أكد السفير محمد أبو بكر على أن زيارته لرئيس مجلس الأعمال المصرى- اليابانى تستهدف زيادة التعاون مستقبلا ومناقشة سبل جديدة من شأنها جذب استثمارات يابانية جديدة للسوق المصرية ودعم الاستثمارات الحالية.

وشدد «السفير» على ضرورة تنظيم لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال فى البلدين من خلال التنسيق الذى يتم بين السفارة ومجلس الأعمال المصرى- اليابانى، مستفيدين من رئيسه المهندس إبراهيم العربى، الذى له علاقات قوية بالجانب اليابانى، سواء من خلال عمله الخاص مع الجانب اليابانى، أو من خلال مجلس الأعمال المصرى- اليابانى، ولذلك يجب الاستفادة من خبراته فى تطوير وتنمية الاستثمارات المصرية- اليابانية فى مصر.