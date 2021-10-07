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الكاميرات تكشف خطف «فتاة المنتزه» أمام والدها.. والمتهمون صوروها أثناء التعدي عليها

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الكاميرات تكشف خطف «فتاة المنتزه» أمام والدها.. والمتهمون صوروها أثناء التعدي عليها الكاميرات تكشف خطف «فتاة المنتزه» أمام والدها.. والمتهمون صوروها أثناء التعدي عليها

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كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة خطف 4 مسجلين خطر فتاة في الإسكندرية كرهاً وتصويرها فيديو أثناء التعدي عليها، واعترفوا في بارتكاب الواقعة أمام والد الفتاة المجني عليها تحت تهديد السلاح، مؤكدين بأنهم تركهما بعد تهديدهما بنشر الصور حال تقديم بلاغ ضدهم إلى الأجهزة الأمنية.

كان قسم شرطة ثالث المنتزه في الإسكندرية تلقي بلاغ من أحد الأشخاص وأبنته مقيمان بقيام 4 أشخاص يستقلون توك توك باختطاف أبنته سيرها بمنطقة الفلكى دائرة القسم «تحت تهديد السلاح الأبيض»، وقيام 3 منهم بالتعدي عليها تحت تهديد السلاح وتصويرها أثناء التعدي عليها بهاتف المحمول أحدهم.

تم تشكيل فريق بحث وتم الانتقال إلى مكان اختطاف المجني عليها وتم تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة ولتحديد هوية المتهمين، وتمكن فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة الخاصة بالبحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد هوية المتهمين وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة 4 مسجلين خطر جميعهم مقيمون بدائرة القسم بمنطقة المنتزه في الإسكندرية.

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تم القبض عليهم بمواجهتهم واعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة والهاتف الذي تم استخدامه فـى تصوير المجنى عليها، تم اتخاذ الإجراءات ضد المتهمين القانونية، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت ضباط المباحث استكمال التحريات في الواقعة.

المصرى اليوم

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