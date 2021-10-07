اللواء سمير فرج يروي أسرارًا لأول مرة عن حرب 67: قعدنا تحت الأرض

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كشف اللواء سمير فرج كواليس ما حدث في هزيمة يونيو 67 وحجم الصمود والمعاناة التي عاشها الجيش المصري ورجاله في سبيل تخطي الهزيمة والعمل على النصر الذي تحقق في أكتوبر 73.

وأضاف اللواء سمير فرج خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، يوم 9 يونيو يوم أسود في تاريخ مصر لم ولن يتكرر.

وأضاف اللواء سمير فرج أن قمة الحزن أثناء وجود العلم الإسرائيلى على شط القناة وتنحي الرئيس جمال عبد الناصر .

وتابع : مرجعتش البيت لانى معرفتش أقول لهم اننا اتهزمنا.. وجمعونا فى معسكرات وقعدنا تحت الأرض وأكلنا عدس وعيش.

وأوضح اللواء سمير فرج أن الفريق فوزى والفريق عبد المنعم رياض أعادا تنظيم القوات المسلحة من جديد وتعلمت قواتنا المسلحة جيدا من حرب 67 وحرب الاستنزاف وباتت لديها قدرات كبيرة.