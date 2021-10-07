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عقد منظمو رالي "تحدي عبور مصر"، للدراجات البخارية، لقاء تحضيري مساء اليوم الخميس في الاسكندرية، لكشف تفاصيل الرالى المزمع انطلاقه صباح غدٍ الجمعة من الإسكندرية والذى يستمر لمدة 10 أيام باجمالى مسافة ٢١٧٠ كيلومتر، بمشاركة نحو 40 متسابقاً يمثلون 9 دول بينها مصر.

وقال أحمد الزغبى المتحدث الرسمي باسم الرالى، أن الرالي هذا العام يستمر لمدة 10 أيام و يشهد عودة الرالى إلى صحراء مصر بعد غيابه عنها لمدة 7 سنوات، ويتكون خط سير الموسم الجديد من 8 مراحل مختلفة بإجمالي مسافة قدرها 2170 كيلومترا متضمنا يوم للراحه فى مدينة الاقصر، وكان اخر خط سير للرالي يمر عبر صحراء الغربية في عام 2013 (الموسم الثالث للرالي).

وأضاف "الزغبى"،لـ"المصرى اليوم"، أن الرالى يبدأ خط سير الموسم الجديد من مدينة الاسكندرية ويتجه جنوبا الى العاصمة، القاهرة قبل التوجه نحو الصحراء الغربية للتوقف والمبيت في ثلاث من واحات مصر الخمس وهى الواحات البحرية و الواحات الداخلة و الواحات الخارجة، و تشمل هذه المرحلة فى خط السير زيارات إلى الصحراء السوداء والصحراء البيضاء وأطلال مدينة القصر، ومن الواحات الخارجه فى قلب صحراء مصر الغربية يتوجه المشاركون إلى وادى النيل ليصلوا إلى مدينة الأقصر والتي تعتبر أكبر متاحف العالم المفتوحة حيث يقضون يوما من الراحة لزيارة اثار مصر القديمه، مشيرا الى أنه سيتم التوجه بعد ذلك شرقا لقطع صحراء مصر الشرقية والتى تعد من أصعب وأشق الصحارى فى العالم نظرا لتكوينها الحجرى و سلاسل الجبال المارة بها للوصول إلى مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر والتي منها يبدأ الرالى رحلته شمالا للتوقف مرة أخيره بمدينة العين السخنة و التي ينطلق منها المرحلة النهائية من الرالي فى اتجاه القاهرة ليختتم الرالي موسمه العاشر تحت سفح أهرامات الجيزة.

وأوضح أنه تم الاعتراف رسميا برالى تحدي عبور مصر باعتباره راليا رسميا تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات النارية و يعتبر الاتحاد الدولي هو الجهة الدولية المنوط بها حكومة والإشراف على أحداث وأنشطة ركوب الدراجات النارية في جميع أنحاء العالم.

ولفت الى أن الهدف من تنظيم الرالى، جذب اهتمام وسائل الإعلام الاقليمية والعالمية وتوجيه الأنظار لمصر و التأكيد على أن مصر بلدا آمنا للسياحة و يعتبر تصدر مصر لقوائم وجهات السياحية في العالم في السنوات الأخيرة.

وعن الرالى ذاته قال أنه يعد رلى دولى لقيادة الدراجات النارية و الدراجات الفسبا الصغيرة عبر أكثر الطرق تحديا وصعوبة في مصر و يمثل الرالى مغامرة خلابه لمحبى ركوب الدراجات النارية و السفر على حد سواء، وبدأ الرالى فى عام 2011 كمبادرة للترويج للسياحة المصرية و استمر الموسم الأول تسعة أيام تم خلالها قطع 1700 كيلومتر بداية من شواطئ البحر المتوسط فى أقصى شمال مصر حتى معبد أبو سمبل قرب حدود مصر الجنوبية، ويعتبر رالى تحدى عبور مصر الرالى الوحيد المنظم من نوعه فى الشرق الاوسط و يدمج بين متعة المغامرة و الرياضة و السفر معا، و يشهد كل موسم من الرالى خط سير مصمم بعناية يشتمل على مزيج فريد من مقومات مصر السياحية و التاريخية و الحضارية ليوفر تجربة ثقافية و حضارية متكاملة و مميزة تسمح للمشاركين الدوليين و المصريين استكشاف وجهات وطرق لا يستطيع السياح الآخرين استكشافها.

كما يهدف الرالي لتنشيط السياحة المصرية ويقوم بتنظيمه نادى روتارى الإسكندرية كوزموبوليتان بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة و نادى السيارات والرحلات المصرى وتحت إشراف وزارة السياحة المصرية، ويشارك فى الرالي سنويا العديد من المشاركين من جميع أنحاء العالم ويزداد عدد المشاركين فى الرالى سنويا،حيث زاد من 14 مشارك فى 2011 الى أعلى رقم للمشاركة فى 2015 بـ75 مشترك من 14 دولة مختلفة، كما شارك فيه حتى تاريخه مشاركين من 50 دولة مختلفة.

"المصري اليوم" تجرى لقاء مع أحد منظمى الرالى فى الاسكندرية :

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)

ينطلق غداً من الاسكندرية بمسافة 2170 كيلومتراً .. لقاء تحضيري لكشف تفاصيل رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات النارية (صور وفيديو)