نيوكاسل يُزيح باريس سان جيرمان من «عرش» أغنى أندية كرة القدم

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أصبح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأكثر ثراءً في العالم، بمجرد التوقيع على صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي مُقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

تم الإعلان الرسمي عن شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي لنادي نيوكاسل، وذلك بعد إلغاء الحظر المفروض على شبكة قنوات “بي ان سبورت” الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي في الشوط الأوسط.

سيؤدي ذلك إلى إنهاء ملكية مايك آشلي التي استمرت 14 عامًا، بعد احتجاجات كثيرة على الوقت الذي قضاه الملياردير في رئاسة النادي.

وبعد إتمام الصفقة، من المتوقع أن يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 80 في المائة من النادي، بينما تقسم أماندا ستافيلي والأخوة روبن نسبة الـ 20 في المائة المتبقية بالتساوي.

وأصبح يتصدر نيوكاسل، قائمة أغنى مالكي أندية كرة القدم العالمية، حيث أصبحت ثروة الماكبايس تتجاوز ثروة مانشستر سيتي بعشر مرات وبحوالي 50 مرة أكثر من باريس سان جيرمان.

وترصيد صحيفة «المصري اليوم» قائمة أغنى 6 ملاك لأندية كرة القدم في العالم:

1- صندوق الاستثمار العام السعودي- نيوكاسل (320 مليار جنيه إسترليني)

يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي نيابة عن حكومة المملكة مجموعة ضخمة من الأموال، وسيعود بالتأكيد الأمر على فريق كرة القدم بالنادي، حيث سيشهد الفريق عدة صفقات تدعم الماكبايس خلال الفترة القادمة.

2- جهاز قطر للاستثمار- باريس سان جيرمان (220 مليار جنيه إسترليني)

أصبح لاعب التنس السابق ناصر الخليفي صديقا لأمير قطر الشيخ تميم الذي يترأس صندوق الثروة السيادية بجهاز قطر للاستثمار. قام فرع من الصندوق بشراء باريس سان جيرمان في عام 2011، وتولى الخليفي منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

3- الشيخ منصور- مانشستر سيتي (21 مليار جنيه إسترليني).

اشترى منصور سيتي في عام 2008 وحوله إلى أحد أكبر أندية كرة القدم على مستوى العالم. وهو نائب رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وينحدر من العائلة المالكة في أبوظبي، ويتولى خلدون المبارك إدارة النادي.

4- ديتريش ماتشيتز- آر بي لايبزيج وآر بي سالزبورج (15.7 مليار جنيه إسترليني)

ديتريش ماتشيتز الذي ضخ أمواله في الرياضة. كان لديه فريق فورمولا 1 منذ 2005، وهو نفس العام الذي اشترى فيه ما كان يعرف آنذاك باسم إس في أوستريا سالزبورغ. أسس لاحقًا لايبزيج في عام 2009 وأصبح كلا الفريقين الآن يُشاركان بصفة مستمرة في مُنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

5- أندريا أنيلي- يوفنتوس (14 مليار جنيه إسترليني).

نجل رئيس مجلس الإدارة السابق أمبرتو، حيث تم تعيينه في منصبه عام 2010 ليُصبح بذلك رابع فرد من العائلة يدير النادي.

6- رومان أبراموفيتش- تشيلسي (10.5 مليار جنيه إسترليني)

وصل الملياردير الروسي للندن في عام 2003 وحوّل تشيلسي إلى رقمًا صعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث في غضون عامين استطاع النادي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تحقيق لقب البريميرليج.