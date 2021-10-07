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مركز"استطلاعات الرأي" يرصد واقع القراءة في في ظل وسائل التواصل الاجتماعي

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مركز"استطلاعات الرأي" يرصد واقع القراءة في السعودية في ظل وسائل التواصل الاجتماعي مركز"استطلاعات الرأي" يرصد واقع القراءة في في ظل وسائل التواصل الاجتماعي
كشف أن 24% يقرؤون للتعليم والبحث و12% من أجل الرغبة في تنمية الذات

مركز

أجرى المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، استطلاعًا حول واقع القراءة في المملكة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، وطبق الاستطلاع على عينة عشوائية بلغت 769 مواطنًا من الجنسين، وأكدت النتائج أن الإقبال على الكتاب الورقي في تراجع مقابل الكتاب الإلكتروني، حيث أن 30 % من المستطلعة آراؤهم يقرؤون الكتاب الإلكتروني في المقابل 22 % يقرؤون الكتاب الورقي وكمؤشر على تحول العالم بشكل أكبرإلى مستهلك للتقنية، أظهرت النتائج أن 72 % ممن يقرؤون يفضلون القراءة الإلكترونية بمختلف مصادرها بينما 28 % يذهبون للقراءة الورقية.

وحول دوافع السعوديين للقراءة كشف الاستطلاع أن 24 % مدفوعون للتعليم والبحث عن المعلومات، بينما 12 % يقرؤون من أجل الرغبة في تنمية الذات، هذا ويذهب 24 % للقراءة من أجل حب الاطلاع واكتساب الثقافة والمعرفة، في المقابل 11 % يقرؤون طلبًا للمتعة فيما 9 % يقرؤون للقضاء على أوقات فراغهم.

أما المجالات التي يحرص المجتمع على القراءة فيها متعددة، حيث جاءت التقنية في المرتبة الأولى بنسبة 15 %، فيما يذهب 13 % للقراءة في المجالات الدينية، هذا وانعكس تطور التقنية على معايشة المجتمع لجائحة كورونا وتبعاتها على القراءة في المجال الصحي، حيث بلغت النسبة 11 %، بينما ذهب 9 % من المجتمع للقراءة في الاقتصاد والترفيه، 7 % يقرؤون في الرياضة، بينما يقرأ 7 % في الأدب بأشكاله المتعددة، فيما اختار 6 % للقراءة في السياسية، فيما 4 % فقط يقرؤون في مجال الرياضيات.

أما المكان المفضل للسعوديين للقراءة أشارت النتائج إلى أن 83 % يقرؤون في المنزل، في حين جاءت المكتبات في منزلة أقل بكثير، حيث بلغت نسبتها 3 %، اللافت للاهتمام هو انشغال 6 % بالقراءة أثناء انتظارهم في الأماكن العامة، أما المقاهي فتبين أنها بعيدة عن المنافسة في ذلك حيث حظيت بنسبة 2 % فقط.

وحول اللغة المفضلة للقراءة لدى السعوديين كشف الاستطلاع 12 % يميلون للقراءة باللغتين العربية والإنجليزية في وقت واحد، وأظهرت النتائج أن متوسط عدد ساعات القراءة الإلكترونية أسبوعيًا بلغت 7 ساعات، حيث شملت كل من الكتب الإلكترونية، المجلات الإلكترونية والصحف الإلكترونية.

في المقابل بلغ متوسط عدد ساعات القراءة الورقية أسبوعيًا 4 ساعات، شملت كل من الكتب الورقية، المجلات الورقية والصحف الورقية.

وبينما تشهد المملكة هذه الأيام أضخم معرض للكتاب في العاصمة الرياض، كشفت الاستطلاع نتائج لافتة حيث إن 50 % من السعوديين يفضلون زيارة معرض الرياض الدولي للكتاب مع الأسرة، فيما 29 % يفضل زيارة المعرض مع الأصدقاء بينما 21 % يذهبون لمعرض الرياض الدولي للكتاب وحدهم، وهذه النتائج تعزز أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تكون الثقافة نمط حياة.

يُشار إلى أن المركز السعودي لاستطلاعات الرأي جهة غير ربحية مرخص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة، ويهتم بإجراء استطلاعات الرأي للوقوف على أهم الموضوعات التي تمس المجتمع، وتُراعي في استطلاعاتها نسبة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة التي وثقتها الهيئة العامة للإحصاء.المركز السعودي لاستطلاعات الرأي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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