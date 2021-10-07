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"كنو": راهنت على حضور الجماهير لـ"الجوهرة".. فحقق الأخضر الانتصار

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"كنو": راهنت على حضور الجماهير لـ"الجوهرة".. فحقق الأخضر الانتصار "كنو": راهنت على حضور الجماهير لـ"الجوهرة".. فحقق الأخضر الانتصار

قال لاعب السعودي الأول لكرة القدم محمد كنو، إن حضور الجماهير الكبيرة في ملعب "الجوهرة المشعة" كان له دور كبير، في تحقيق الأخضر الفوز على نظيره الياباني بهدف دون مقابل، في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وزاد "كنو" : المنتخب الياباني كان صعب المراس ويعد من أفضل منتخبات القارة الآسيوية، لذا كان الاحترام واجباً، وبالتالي ما سعينا لتحقيقه تحقق ولله الحمد وهو النقاط الثلاث، ونعد الجماهير بالأفضل أمام الصين إن شاء الله، ودعمهم لنا ومساندتهم تعد دافعاً لنا قوياً لتحقيق نتائج إيجابية في بقية المباريات.المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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