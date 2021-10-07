أخبار عاجلة

محافظ الشرقية يستعرض أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأنفاق الجاري تنفيذها -
مدير مستشفي قنا: أجرينا أكثر من 450 جراحة دقيقة بوحدة إصلاح التشوهات خلال عامين -
رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصلنا على المركز الثانى محليًا والـ11 عربيًا في «تصنيف التايمز» -
بدء أعمال إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بـ 13 كلية جديدة -
وزير التعليم العالي يناقش مع مؤسسة حياة كريمة دور الجامعات في المبادرة الرئاسية -
أطفال مدراس بلبنان يعيشون «لحظات من الرعب والخوف» بسبب حادث إطلاق النار -
تعرف على موعد مباراة بيراميز و عزام في الكونفدرالية -
أهلي 2003 يواجه غزل المحلة في بطولة الجمهورية اليوم -
رجال سلة الأهلي يواجه الطيران في دوري المرتبط -
تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

معرض الإبداع الأول "أحاجي" يختتم فعاليته بـ"صحة جازان"

Print
تضمن عدداً من الأركان

معرض الإبداع الأول

اختتم أمس معرض الإبداع الأول "أحاجي" الذي أطلقه مكتب الإبداع بالمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، وحظي بتدشين المدير العام عبدالرحمن بن دبي الحربي، وتضمن عدداً من الأركان شملت: ركن التفكير السريع، والتفكير المنطقي، والتفكير الجانبي، والتفكير البصري، والتفكير الإبداعي، وركن التفكير التكتيكي.

كما اشتمل المعرض على عدد من الألعاب المختلفة مثل لعبة سودوكو، ولعبة الشطرنج، ولعبة المتاهة والتوازن، ولعبة إكس أُو، ولعبة الحلقات التي تنمي التفكير والمهارات العقلية بطريقة مرحة وجذابة.

واستمر المعرض طوال ثلاثة أيام حيث فُتحت أبوابه منذ الساعة العاشرة من صباح الأحد لكافة منسوبي ومنسوبات صحة جازان، فيما تم تخصيص اليوم الأخير منه لأطفال منسوبي "صحة جازان"، وشهد إقبالاً كثيفاً، وحظي برضا مسؤولي صحة جازان والزوار.

وكان مدير عام "صحة جازان" أشاد خلال جولته بالمعرض واطلاعه على محتوياته واستماعه لشرح موجز عن أهدافه، مشيداً بالجهود العظيمة التي وقفت خلف نجاح هذا المعرض. كما شارك في التحدي واللعب، مبدياً رضاه وسعادته، وكرم مدير عام صحة جازان ومدير مكتب الإبداع أبطال الإبداع الذين قدموا أفكاراً إبداعية للمكتب خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت مديرة مكتب الإبداع بصحة جازان هدى بنت محمد صميلي، أن المعرض سعى إلى نشر الإيجابية والتفكير الإبداعي بين العاملين والعاملات في القطاع الصحي، كما هدف لممارسة التفكير بأنواعه ممارسة فعلية من خلال الألعاب التي تم توفيرها والتي تزيد من حدة القدرات العقلية للمشاركين بأسلوب اللعب والمرح، مشيرة إلى توفير ألعاب خاصة للأطفال تتناسب مع أعمارهم.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، ممثلة بمكتب الإبداع، بتقديم برامج نوعية للموظفين والموظفات تحفز على الإبداع والابتكار في مجال الرعاية الصحية الريادية والمواكبة لرؤية المملكة العربية 2030.

معرض الإبداع الأول

معرض الإبداع الأول

معرض الإبداع الأول

معرض الإبداع الأول

معرض الإبداع الأول

معرض الإبداع الأول

معرض الإبداع الأول

معرض الإبداع الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

السعودية تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا

السعودية تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا

أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو

زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو