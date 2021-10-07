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شاهد: ارتدوا الشماغ وحملوا العلم السعودي.. احتفالات إنجليزية صاخبة بعد الاستحواذ على "نيوكاسل"

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شاهد: ارتدوا الشماغ وحملوا العلم السعودي.. احتفالات إنجليزية صاخبة بعد الاستحواذ على "نيوكاسل" شاهد: ارتدوا الشماغ وحملوا العلم السعودي.. احتفالات إنجليزية صاخبة بعد الاستحواذ على "نيوكاسل"
تغنت الجماهير المتحمسة بأناشيد وأغاني فريقهم المفضل ابتهاجًا باكتمال الصفقة

شاهد: ارتدوا الشماغ وحملوا العلم السعودي.. احتفالات إنجليزية صاخبة بعد الاستحواذ على

أثار اكتمال عملية الاستحواذ التحالف المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "PCP Capital Partners" و "RB Sports & Media" (" على نادي "نيوكاسل" الناشط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، احتفالات صاخبة من الجمهور المتحمس خارج ملعب "سانت جيمس بارك" معقل النادي الإنجليزي؛ فرحًا باكتمال عملية الاستحواذ.

وتجمع المشجعون الإنجليز خارج ملعب النادي منذ الصباح الباكر انتظارًا لآخر الأخبار حول عملية الاستحواذ، بعد تنامي العلم حول اقتراب الصفقة التي تقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني من الاكتمال، وانفجر المكان بالفرحة الهيستيرية وصيحات الفرح فور تلقي خبر اكتمال الاستحواذ رسميًا، وصدور بيان صندوق الاستثمارات العامة بانتهاء حقبة مالك النادي السابق مايك آشلي، وبداية عهد جديد.

وأظهر مقطع احتفالات صاخبة لجمهور النادي الإنجليزي العريق، وتخطت التجمعات والاحتفالات موقعها قرب الاستاد لتشمل كامل المدينة التي تقع شمال شرق إنجلترا، وتغنت الجماهير المتحمسة بأناشيد وأغاني فريقهم المفضل، فيما حمل بعضهم العلم السعودي، وارتدى آخرون الشماغ والعقال متمنين مستقبل أفضل لناديها تحت القيادة .

ويمتلك نادي "نيوكاسل يونايتد" تاريخًا عريقًا، فقد تأسس عام 1892 بدمج ناديي نيوكاسل إيست إند مع نيوكاسل وست إند، وهو سابع أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقًا للبطولات. ومن أشهر من لعب لصالحه آلان شيرر الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف سجلت في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفًا. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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