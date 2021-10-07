"البريكان": سجلت هدفاً في مرمى اليابان لا ينسى لكن الأهم هو النقاط الثلاث

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قدم لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فراس البريكان التهنئة للجماهير السعودية وبالذات التي ساندت المنتخب أمام اليابان في الملعب، وكسبها الأخضر بهدف دون مقابل أحرزه البريكان، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة ( للمجموعة الثانية ) المؤهلة لكأس العالم2022.

وقال فراس :" نعم سجلت هدفاً لا ينسى بالنسبة لي، لكن الأهم هو حصولنا على النقاط الثلاث وبلوغنا النقطة التاسعة، كما أن تكتيك مدربنا "رينارد" كان واضحاً وهو الضغط على الخصم وعدم ترك المساحات للخصم، وهو ما تحقق ولله الحمد.

وزاد "البريكان" : ما طلبه مني المدرب هو ذات الشيء الذي طلبه من زميلي المهاجم صالح الشهري، والفرق هو أن الله وفقني وسجلت، وكما أسلفت الأهم هو النقاط الثلاث دون النظر من سجل".المنتخب السعودي كأس العالم