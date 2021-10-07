الانتخابات العراقية: محاولة النجاة بالصناديق من أهوال الإرهاب والاحتلال

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تنطلق في العاشر من أكتوبر الجارى الانتخابات التشريعية العراقية الخامسة منذ عام 2003، والأولى منذ خروج القوات الأجنبية من الأراضى العراقية.

وتجرى هذه الانتخابات التي كان موعدها الطبيعى في عام 2022- بعد نجاح الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة التي اندلعت في أكتوبر 2019، لمطالبة الحكومة بتقريب موعدها- وفقًا لقانون انتخابى جديد يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، يحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسى.

ورغم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، سواء بتنحية رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدى أو تولى رئيس الحكومة الحالى مصطفى الكاظمى، وكذلك عقد انتخابات مبكرة، إلا أن حماسة وآمال القوى التي قادت الاحتجاجات تراجعت كثيرًا في إمكانية إحداث تغيير عبر صناديق الاقتراع، ووصل الأمر بأطراف رئيسية فيها إلى مقاطعة الاستحقاق الانتخابى من حيث الترشح والتصويت، خاصة بعد اغتيال عدد من النشطاء السياسيين.

فهل ستحقق الانتخابات القادمة آمال العراقيين في التغيير وتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق مزيد من الاستقرار والأمن للبلد العربى الذي عانى كثيرًا من الإرهاب والاحتلال؟!.

التحالفات الرئيسية: 3 للشيعة.. 3 للسنة.. و2 للأكراد

تنقسم خريطة القوى السياسية في العراق إلى 3 كتل رئيسية، يمكن القول إن لكل منها ملعبه الخاص، بما يضمه من أصوات مستهدفة.

وهذه الكتل هي الشيعة والسنة والأكراد، فتتنافس 3 تحالفات رئيسية في المناطق ذات الأغلبية الشيعية.

التحالف الأول هو تحالف مقتدى الصدر، وعلى الرغم من أنه لم يدخل في أي تحالف مع أحزاب أخرى في الانتخابات الحالية، إلا أن القائمة الصدرية هي إحدى القوى الشيعية الأكثر شعبية وقوة في العراق.

فالتحالف يتمتع بقيادة قوية وسلطات ومنظمات ذات مركزية جيدة. ومن المتوقع أن يحتفظ بحصته الحالية في البرلمان، بل قد يحصل على عدد أكبر من المقاعد في البرلمان المقبل على حساب التيارات الشيعية الأخرى المقربة من إيران، والتى تتهم بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين، مما أدى إلى تراجع شعبيتها في الشارع العراقى. وفقا لموقع الـ«بى بى سى».

أما ثانى تحالف شيعى هو تحالف الفتح بقيادة هادى العمرى، ولا يتوقع أن يفوز هذا التحالف بنفس عدد المقاعد التي حصل عليها خلال انتخابات 2018 التي وصل فيها للمرة الأولى إلى البرلمان، وفاز بـ 48 مقعداً

وتتهم الجماعات المسلحة الشيعية- التي يمثل تحالف الفتح الذراع السياسية لها- بالمسؤولية عن قتل النشطاء السياسيين، مما انعكس سلباً على صورتها ومكانتها في الوسط الشيعى.

أما الفصيل الشيعى الرئيسى الثالث فهو «قوى الدولة الوطنية»، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادى، ويضم أيضا «تيار الحكمة» بزعامة رجل الدين الشيعى عمار الحكيم، ويسعى للعب دور تيار معتدل، وهو تحالف غير مدعوم من قبل قوى أو أطراف إقليمية أو دولية، وبعض الشخصيات في التحالف مدرجة على القائمة السوداء للولايات المتحدة. ويعتبر هو التحالف الشيعى الأضعف في هذه الانتخابات.

وهناك أيضا حزب شيعى هو «حقوق»، القريب من «كتائب حزب الله»، لكنه لن يخوض منافسة تذكر بسبب ضعف قواعده الشعبية في المناطق الشيعية.

وهناك «ائتلاف دولة القانون»، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى زعيم حزب الدعوة، والذى شغل أطول مدة رئاسة وزراء للعراق بين عامى 2006 و2014.

أما بالنسبة للتنافس على الأصوات السنية، فهناك تنافس حاد، خصوصا بين تحالف «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان الحالى محمد الحلبوسى، وتحالف «عزم» بزعامة خميس الخنجر، الخاضع لعقوبات أمريكية على خلفية «فساد».

وتوجد قوائم أخرى جديدة بينها «قادمون للتغيير»، بزعامة أمينها العام حسن الرماحى، وتضم غالبية من المستقلين.

وفيما يخص الأحزاب الكردية، فيلعب الحزبان الرئيسيان، الديمقراطى الكردستانى، بزعامة مسعود بارزانى، والاتحاد الوطنى الكردستانى برئاسة نجل وابن شقيق رئيسه الراحل جلال طالبانى، دورا رئيسيا في المشهد السياسى الكردى في العراق عموما وإقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتى.

وتمثل المعارضة في الإقليم أحزاب أخرى، بينها «حزب الاتحاد الإسلامى» و«الجيل الجديد» و«كوران» وتعنى «التغيير» باللغة العربية.

أما الأطراف الإسلامية، ومنها الاتحاد الإسلامى الكردستانى وجماعة العدل الكردستانية (الجماعة الإسلامية سابقا)، فلديها جمهورها الثابت في كل من السليمانية وأربيل ودهوك، وبحسب التوقعات فإنها ستحافظ على أصواتها، دون أي تغيير.

وحاليا تمتلك القوى الكردستانية نحو 56 مقعدا في مجلس النواب العراقى بواقع 26 مقعدا للحزب الديمقراطى الكردستانى، مقابل 19 مقعدا للاتحاد الوطنى الكردستانى، و4 مقاعد للتغيير، و4 لحركة الجيل الجديد، مع مقعدين للاتحاد الإسلامى الكردستانى، ومقعد واحد لجماعة العدل الكردستانية، وفقا لموقع الحرة.