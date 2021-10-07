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تمكن منتخب السعودية من تحقيق الفوز على ضيفه اليابان بهدف دون رد، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأصبح الأخضر أول منتخب عربي يحقق الفوز على الساموري في لقاءين عبر تاريخ تصفيات المؤهلة إلى المونديال، وذلك وفقًا لشبكة أوبتا.

وتلقى المنتخب اليابان 6 هزائم سابقة أمام العرب في التصفيات من منتخبات (السعودية مرتين – البحرين – عمان – الأردن – الإمارات).

وشهد ملعب الجوهرة المشعة حضورًا جماهيريًا كبير وصل إلى 51 ألف متفرج وهو ما ساهم في دعم عناصر المنتخب السعودي حتى تمكن فراس البريكان من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 71 من عمر اللقاء.