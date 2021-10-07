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الولايات المتحدة: لا بد من العودة سريعا لمحادثات فيينا النووية مع إيران

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الولايات المتحدة: لا بد من العودة سريعا لمحادثات فيينا النووية مع إيران الولايات المتحدة: لا بد من العودة سريعا لمحادثات فيينا النووية مع إيران

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده تعتقد بأن المحادثات غير المباشرة التي تعقد في فيينا بشأن معاودة امتثال إيران للاتفاق النووي يجب أن تستأنف "سريعا".

وقال، إن "المسار الدبلوماسي لا يزال قائما"، مشيرا إلى أن "طهران قالت إنها ستعود إلى المحادثات قريبا".

وأضاف "نأمل بأن يوافق تعريفهم لكلمة قريب تعريفنا لها.. نود أن تستأنف المفاوضات في فيينا في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "لا يمكن أن تظل المفاوضات مستمرة إلى أجل غير مسمى".

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، السبت الماضي، أن بلاده ستعود قريبا إلى طاولة المفاوضات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي.

واستضافت فيينا منذ أبريل 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

المصرى اليوم

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