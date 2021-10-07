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الإسماعيلي يحسم التعاقد مع شبانة

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الإسماعيلي يحسم التعاقد مع شبانة الإسماعيلي يحسم التعاقد مع شبانة

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نجح مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان، في حسم التعاقد مع محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، خلال الميركاتو الصيفي.

وتعاقد الاسماعيلي مع محمود شبانة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك بعد الوصول لاتفاق مع ادارة القلعة البيضاء، حول كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وكان الزمالك تعاقد مع محمود شبانة، في الميركاتو الصيفي، قادمًا من صفوف اسوان، ولكن لم يستطع النادي الأبيض قيده، وذلك بعدما رفضت محكمة «كاس» الطعن المقدم من جانب مسئولي نادي الزمالك على القرار الصادر من الفيفا بوقف القيد لمدة فترتين على النادي.

وجاء قرار محكمة الكاس، برفض طعن الزمالك وتأييد عقوبة منع القيد لمدة فترتين بشكل رسمي على النادي.

المصرى اليوم

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