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باكستان.. مصرع 20 شخصًا وإصابة 200 آخرين جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان

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باكستان.. مصرع 20 شخصًا وإصابة 200 آخرين جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان باكستان.. مصرع 20 شخصًا وإصابة 200 آخرين جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان
أدى إلى انقطاع الكهرباء مما اضطر العاملين في المستشفى للعمل في الظلام

باكستان.. مصرع 20 شخصًا وإصابة 200 آخرين جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان

لَقِيَ ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم، وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح جراء زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم بلوشستان في جنوب باكستان فجر الخميس؛ بحسب ما أعلنته السلطات.

وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بأن الزلزال ضرب في الساعة 22:01 ت غ الأربعاء (الثالثة فجرًا بالتوقيت المحلي) ومركزه يقع على عمق 20 كلم وعلى بُعد 100 كلم من عاصمة الإقليم كويتا، وقد شعر به سكان هذه المدينة والعديد من مدن وبلدات الإقليم.

وأكثر المناطق التي تضررت من الزلزال هي هارناي، المدينة الجبلية التي يصعب على فِرَق الإغاثة الوصول إليها. وقال زاهر تارين المسؤول في مستشفى هارناي العام: إن الزلزال أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة؛ مما اضطر العاملين في المستشفى إلى العمل في الظلام؛ موضحًا أن "غالبية الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى يعانون من كسور في الأطراف.. لقد أعيد عشرات الأشخاص إلى منازلهم بعدما تلقوا الإسعافات الأولية، وهناك حوالى 40 شخصًا آخرون إصاباتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مدينة كويتا في سيارات إسعاف".

وأكد المسؤول الكبير في حكومة إقليم بلوشستان سهيل أنور هاشمي، أن العديد من الضحايا قضوا جراء سقوط أسقف أو جدران عليهم؛ مشيرًا إلى أن من بين القتلى امرأة وستة أطفال؛ مفيدًا بأننا سنرسل قريبًا طائرات هليكوبتر إلى المنطقة لدعم عمليات الإغاثة وإخلاء الجرحى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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