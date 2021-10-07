حدث تاريخي.. الصحة العالمية توصي بتوزيع أول لقاح ضد الملاريا للأطفال

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للذين يعيشون في إفريقيا وبالمناطق المعرضة للخطر على نطاق واسع

في حدث تاريخي، أوصت منظمة الصحة العالمية بتوزيع أول لقاح ضد الملاريا للأطفال الذين يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق المعرضة للخطر على نطاق واسع، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان صحافي أمس الأربعاء، إن "لقاح الملاريا الذي طال انتظاره للأطفال هو تقدم علمي ولصحة الطفل ولمكافحة الملاريا".

وأضاف أن "استخدام هذا اللقاح بالإضافة إلى الأدوات المتوافرة للوقاية من الملاريا يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح الصغيرة كل عام".

ويعمل لقاح "آر تي أس، أس" "RTS,S" ضد طفيلي ينقله البعوض ويعد أكثر الطفيليات فتكًا في العالم والأكثر انتشارًا في إفريقيا.

يعد اللقاح بارقة أمل بالنسبة لإفريقيا حيث تقتل الملاريا أكثر من 260,000 طفل دون سن الخامسة كل عام، ولاسيما مع تزايد المخاوف من مقاومة الملاريا للأدوية.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا "على مدى قرون، أرقت الملاريا إفريقيا جنوب الصحراء وتسببت في معاناة هائلة".

وأضاف "لقد علقنا طيلة سنوات أملنا على الحصول على لقاح فعّال للملاريا، والآن وللمرة الأولى لدينا لقاح يوصى باستخدامه على نطاق واسع".

يُشار إلى أن ثلاثة بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء هي غانا وكينيا وملاوي، بدأت منذ عام 2019، في استخدام اللقاح في مناطق مختارة حيث يكون انتقال الملاريا معتدلاً إلى شديد.

وبعد عامين من بدء أول اختبار على أرض الواقع لهذا اللقاح في العالم، أمكن إعطاء 2,3 مليون جرعة منه.

