جريمة أرض اللواء .. طالب أجنبي يطعن صديقه بسبب «الهزار»

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ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على طالب سوداني الجنسية بتهمة طعن صديقه لخلافات بينهما في منطقة أرض اللواء، تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغ من المستشفى بوصول طالب سوداني الجنسية، 19 سنة، مصابا بجرح طعني نافذ بمنطقة البطن، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبمناقشة والدة المجني عليه، سودانية الجنسية، أكدت وقوع مشاجرة بين ابنها وصديقه سوداني الجنسية أيضا، بدأت بهزار وانتهت بإصابة نجلها تم نقله إلى المستشفى.

تم تحديد مكان تواجد المتهم والقبض عليه، وبمواجهته بأقوال الأم بالتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة وجاري استكمال التحريات في الحادث.

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