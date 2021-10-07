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البابا تواضروس: «توقيتات الله دومًا تكون صحيحة»

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البابا تواضروس: «توقيتات الله دومًا تكون صحيحة» البابا تواضروس: «توقيتات الله دومًا تكون صحيحة»

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ألقى البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية دون حضور شعبي.

وجاءت العظة تحت عنوان «انْتَظِرِ الرَّبَّ وَاصْبِرْ لَهُ» في إطار سلسلة التأملات التي يقدمها قداسته من خلال مزمور ٣٧، حيث تناول البابا موضوع انتظار الإنسان لله.

ركز البابا على أن توقيتات الله دومًا تكون صحيحة، وحين ينتظر الإنسان الله ينال بركات جزيلة وتتحقق له الوعود الإلهية.

وبدأ البابا منذ الأول من شهر سبتمبر الماضي سلسلة جديدة من العظات في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، من خلال مزمور ٣٧ تحت عنوان «دروس في الحكمة»، ويعد موضوع «انْتَظِرِ الرَّبَّ وَاصْبِرْ لَهُ» الدرس السادس من دروس هذه السلسلة.

المصرى اليوم

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