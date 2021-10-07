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«العناني» يلتقي عددا من منظمي الرحلات على هامش المعرض الدولي للسياحة

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«العناني» يلتقي عددا من منظمي الرحلات على هامش المعرض الدولي للسياحة «العناني» يلتقي عددا من منظمي الرحلات على هامش المعرض الدولي للسياحة

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أعلنت وزارة السياحة والأثار، أن د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، عقب تفقده للجناح المصري المشارك في المعرض، التقى عدداً من كبار منظمي الرحلات في السوق الفرنسي لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور خالد العناني إلى أهمية السوق الفرنسي بالنسبة للسياحة المصرية، لافتاً إلى أن هناك طلب متزايد من السائحين الفرنسيين على زيارة ولاسيما في ظل شغف وولع الفرنسيين بالحضارة المصرية القديمة.

وتحدث الوزير عن التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، والمقومات والمنتجات السياحية المختلفة الموجودة بمصر والتي تجعلها قادرة على جذب شرائح وأنماط مختلفة من السائحين.

واستعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي والتي تسلمتها الوزارة في أغسطس الماضي وأعدها التحالف الكندي الإنجليزي والتي ستقوم الوزارة على أساسها بإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى الحوافز والتشجيعات التي تقدمها مصر لتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية على تنظيم مزيد من الرحلات إلى المقصد السياحي المصري.

المصرى اليوم

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