البابا تواضروس يدعو الشباب لمعرفة إنجاز القوات المسلحة في أكتوبر 1973

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هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، داعيًا الشباب وصغار السن ممن لم يعاصروا انتصار أكتوبر ١٩٧٣ إلى أن يقرأوا عن هذا الإنجاز وما صنعته القوات المسلحة.

وقال البابا قبل بدء عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة إن انتصارات أكتوبر أعطت الفخر والاعتزاز لمصر وأنها تعد صفحة مجيدة من تاريخ مصر والقوات المسلحة، بعد سنوات من الانكسار.

وأشار البابا إلى أن حرب أكتوبر جرت وفق خطة علمية عسكرية كانت بداية للحصول على الأرض، وأن هامة مصر ارتفعت أمام كل العالم.