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هل استحق بونوتشي الطرد أمام إسبانيا؟ حكم سابق يرد ()

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هل استحق بونوتشي الطرد أمام إسبانيا؟ حكم سابق يرد (فيديو) هل استحق بونوتشي الطرد أمام إسبانيا؟ حكم سابق يرد ()

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وُجهت أصابع الاتهام إلى المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي بعد خسارة منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وتأهل الإسباني إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي، مساء الأربعاء في الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بنتيجة 2-1 على ملعب «سان سيرو».

وتعرض بونوتشي للطرد بعد 42 دقيقة فقط من عمر المباراة حيث حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 30 وأعقبها بطاقة ثانية في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، ليشهر الحكم الروسي سيرجي كاراسيف، البطاقة الحمراء في وجه بونوتشي، وينجح منتخب إسبانيا بعد 3 دقائق فقط من طرده في إضافة الهدف الثاني.

وتم عرض القطة التي حصل خلالها بونوتشي على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل على سيرجيو بوسكيتس عبر الكثير من المواقع الرياضية الإيطالية وتساءلت عن قرار طرد اللاعب ومدى صحته.

من جهته علق الحكم الإيطالي السابق تيزيانو بييري، أثناء المباراة في تصريحات مع «راي» الإذاعية الإيطالية على اللعبة مؤكدا أن التدخل على بونوتشي يستحق بطاقة صفراء ولكن البطاقة الأولى التي حصل عليها بونوتشي غير مستحقة.

وقال بييري: أعتقد أن البطاقة الصفراء الأولى على بونوتشي قرار خاطئ، هو قائد منتخب إيطاليا وذهب إلى الحكم لطلب تفسيرات دون الهجوم عليه، وما كان على الحكم أن ينذره على هذا التصرف.

المصرى اليوم

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