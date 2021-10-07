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جائزة الإبداع للدكتور قاري بعد عملية نادرة بـ"تخصصي جدة"
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:13 مساءً
وزراء الشؤون الإسلامية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم السابع
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:13 مساءً
اتفاقية شراكة مجتمعية بين "صحة القنفذة" و"بادر" للأجهزة الطبية بمكة
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:13 مساءً
"تطوير القيادات الإدارية" تُوَقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "الجامعة السنغافورية الوطنية"
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:13 مساءً
عبر باب المغاربة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:13 مساءً
عمرها 33 عامًا.. مكتبة الملك فهد الوطنية تنشر صورًا نادرة لخادم الحرمين
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:13 مساءً
أمير الشرقية يفتتح الملتقى الأول للحد من الكوارث عبر الاتصال المرئي
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:13 مساءً
سميح ساويرس : المهرجان في معاده وكأن مفيش حاجة حصلت
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:12 مساءً
غلق 3 ورش ملابس بدون ترخيص بشبرا الخيمة (صور)
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:07 مساءً
حصاد 175.9 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لافروف: لا جدوى من محاولات ربط الحفاظ على الاتفاق النووي بتنازلات إيرانية في قضايا أخرى
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 07 أكتوبر 2021 12:34 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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