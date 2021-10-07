وزير السياحة يتفقد الجناح المصري المشارك في معرض «IFTM TOP RESA»

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قالت وزارة السياحة والأثار، ان د. خالد العناني وزير السياحة والأثار فور وصوله للعاصمة الفرنسية باريس، تفقد اليوم الأربعاء الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA في دورته الأربعين والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الجاري، وتشارك به الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقد رافق الوزير السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، والوزير مفوض داليا عبدالفتاح المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والأستاذ محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العناني على أهمية المشاركة في معرض IFTM TOP RESA حيث يعد أكبر وأهم المعارض المهنية السياحية التي تُقام سنوياً في فرنسا ولاسيما في ظل تزايد الاقبال عليه وزيادة أعداد المهنيين المشاركين من جميع المقاصد السياحية حول العالم.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة ستعطى فرصة جيدة لعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية والمهنية مع الجانب الفرنسي والتواصل بصورة أكبر مع شركاء المهنة في قطاع السياحة والسفر في فرنسا وحول العالم، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الإعلامية.

وقد حظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب واهتمام كبير من الزائرين وممثلي شركات السياحة المشاركة في المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة وشهد إقبالاً ملحوظاً، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

وخلال الجولة، قام الدكتور خالد العناني بالتحدث مع مجموعة من العارضين المصريين المشاركين، ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الفرنسي بصفة خاصة ولا سيما من خلال الترويج بصورة أكبر لمنتج السياحة الثقافية مع منتج السياحة الشاطئية باعتبارهم منتج سياحي متكامل تنفرد به مصر.