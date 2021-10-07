أول تعليق من مانشيني على خسارة إيطاليا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

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ظهر المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا غاضباً وحزيناً عقب مباراة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بخسارة منتخب الأتزوري.

ونجح المنتخب الإسباني في حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي، مساء الأربعاء في الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بنتيجة 2-1.

وفي أول تعليق له عقب نهاية المباراة، قال روبيرتو مانشيني: نحن متأسفون على الخسارة، اللاعبون قدموا مباراة جيدة، وكان من الممكن أن ينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

ووجه روبيرتو مانشيني اللوم لحكم المباراة ولمدافعه المخضرم بونوتشي وقال: الحكم كان قاسياً وحالات معينة تؤثر على نتيجة المباراة وكان يجب على بونوتشي أن يكون حذرا ويتجنب البطاقة الصفراء الثانية.

وأضاف مانشيني مختتماً: بشكل عام نمتلك فريقاً شاباً وأعتقد أن مثل هذه المباريات تمنحنا قوة كبيرة.