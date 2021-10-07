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"آل محفوظ": أمانة تبوك تنفذ أعمالها الخدمية بالأولويات والكثافة السكنية.. نسب الإنجاز 95 %

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أشار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتمديد شبكات المياه والصرف الصحي

أكد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ أن جميع الأحياء في شمال وجنوب الجامعة سيتم تغطيتها بالكامل في نهاية عام 2022م، وأن خطة التنفيذ المعتمدة أنهت نسبًا كبيرة في تلك المشروعات.

وقال أمين أمانة تبوك: يجري العمل على التنسيق حاليًا مع الجهات ذات العلاقة بتمديد شبكات المياه والصرف الصحي لاستكمال باقي الأحياء، مشيرًا إلى أن الأمانة تنفذ أعمالها الخدمية حسب الأولويات والكثافة السكنية الموجودة في الأحياء ووفق الخطة الزمنية والتي - بمشيئة الله - تستكمل بنسبة 100 % بنهاية عام 2022م.

وفي الوقت الذي تواصل أمانة منطقة تبوك تنفيذ أعمال السفلتة في أحياء جنوب جامعة تبوك، ضمن خططها لإنشاء وتطوير وتأهيل الطرق داخل أحياء وشوارع المدينة، أوضح آل محفوظ أن نسب الإنجاز تجاوزت في تلك المشروعات 95 %، فيما بلغت في حيي البوادي واليرموك 100 %، ويجري العمل على استكمال ما تبقى من نسب في حي الأخضر وحي النظيم.

جاء ذلك خلال جولة قام بها أمس أمين منطقة تبوك المهندس على الأعمال الجاري تنفيذها في تلك الأحياء، إلى جانب مشروع معالجة التشوه البصري بمدينة تبوك.

وتعمل الأمانة على تلبية جميع احتياجات أهالي المنطقة من الخدمات البلدية المختلفة، وفق الخطة الزمنية والاعتمادات المالية والدراسات التي أعدتها، مبينًا أن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها تحرص على تقديم أفضل الخدمات للسكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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