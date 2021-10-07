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إسبانيا تبلغ نهائي دوري الأمم على حساب إيطاليا

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إسبانيا تبلغ نهائي دوري الأمم على حساب إيطاليا إسبانيا تبلغ نهائي دوري الأمم على حساب إيطاليا

إسبانيا تبلغ نهائي دوري الأمم على حساب إيطاليا

ثأرت إسبانيا من مضيفتها إيطاليا، بطلة أوروبا، وبلغت المباراة النهائية للنسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عندما تغلبت عليها 2-1، أمس الأربعاء، على ملعب سان سيرو في ميلانو أمام 37 ألف متفرج في نصف النهائي.

وسجل فيران توريس (17 و45+2) هدفي إسبانيا، فيما سجل البديل لورنزو بيليغريني (83) هدف الشرف لأصحاب الأرض لم يكن كافياً لتجنب الخسارة الأولى للآزوري بعد سلسلة من 37 مباراة بدون هزيمة (رقم قياسي).

وتلقى الإيطالي ضربة موجعة في الدقيقة الـ42 بتعرض قائده ليوناردو بونوتشي للطرد بعد نيله الإنذار الثاني عقب تدخل عنيف على سيرجيو بوسكيتس.

وبفوزه اليوم، ثأر "الماتادور" من "الآزوري" الذي حسم مواجهتهما السابقة في نصف نهائي كأس أوروبا الأخيرة "يورو 2020" بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في طريقه للتتويج بالكأس على حساب إنجلترا في لندن.


وتلتقي فرنسا، بطلة العالم، مع بلجيكا الخميس في تورينو في مباراة نصف النهائي الثانية، فيما تقام المباراة النهائية الأحد على ملعب سان سيرو، ومباراة المركز الثالث على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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