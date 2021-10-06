أخبار عاجلة

ضبط «سولار» داخل مخزن دون ترخيص في الإسكندرية (صور) -
مهرجان الجونة السينمائي يوضح حقيقة وجود خسائر بشرية في حريق مسرح البلازا -
عمرها 33 عامًا.. مكتبة الملك فهد الوطنية تنشر صورًا نادرة لخادم الحرمين -
أمير الشرقية يفتتح الملتقى الأول للحد من الكوارث عبر الاتصال المرئي -
"البيئة": استقبال 12 ألف طلب إلكتروني لترقيم قرابة 213 ألف رأس من الإبل -
"الموارد البشرية" بالقصيم تسترد حقوقًا متأخرة للعاملين بـ4520914 ريالًا -
التحالف: تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيا الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك -
"المواصفات والمقاييس" تنظّم ملتقاها الخامس.. الإثنين المقبل -
وزير الاستثمار: 6.4 تريليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة -
28 % نمواً في أعداد الأسر التي سكنت منازلها بنسبة تمكين 92 % خلال الربع الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يؤكد دعم لجهود قيس سعيد في بناء مستقبل أفضل لتونس

Print
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود قيس سعيد في بناء مستقبل أفضل لتونس يؤكد دعم لجهود قيس سعيد في بناء مستقبل أفضل لتونس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبد الفتاح مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تقدم بالتعازي للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق في وفاة ثلاثة عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية مساء يوم أمس أثناء تنفيذ تدريب بولاية "قابس".

كما عبر الرئيس عن دعم لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد، واستعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي الشقيق في ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس.

من جانبه؛ تقدم الرئيس التونسي بالشكر على اللفتة الكريمة للرئيس، مؤكداً اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص بلاده على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن بحث الجهود المشتركة لمكافحة انتشار .

كما تم تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار السيادة إلى هذا البلد الشقيق، لاسيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري التزاماً بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«معيط»: كل التقدير لدور الجهازالمصرفي في بناء الاقتصاد القومي

«معيط»: كل التقدير لدور الجهازالمصرفي في بناء الاقتصاد القومي

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

البترول : دعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة

البترول : دعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة

بعد زيارة السيسي لـ«المجر».. برلماني يطالب بصياغة إطار قانوني ملزم فى أزمة سد النهضة

بعد زيارة السيسي لـ«المجر».. برلماني يطالب بصياغة إطار قانوني ملزم فى أزمة سد النهضة