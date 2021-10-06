وزارة التجارة تُصدر دليل قواعد المنشأ الانتقالية الأورومتوسطية الجديدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية، والتى سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء فى المنطقة الأورومتوسطية قريباً.

وأشارت جامع، فى بيان صحفى- الأربعاء- إلى أن إعداد الدليل تم بالتعاون والتنسيق بين الوزارة ممثلة فى قطاع الاتفاقيات التجارية والاتحاد من أجل المتوسط UFM، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.

وقالت الوزيرة إن مصر انتهت مؤخراً من المفاوضات الخاصة بملحق قواعد المنشأ التفصيلية الجديدة للسلع فى إطار المعاهدة الإقليمية للمنشأ الأورومتوسطى، والتى صادقت عليها مصر خلال عام 2013 في إطار جهود الوزارة لتبسيط قواعد المنشأ الأورومتوسطية على المصنعين والمصدرين المصريين.

وتضمنت تعديلات القواعد الجديدة- حسب البيان- إلغاء ازدواجية وتعدد القواعد للسلعة الواحدة للعديد من البنود السلعية وتوحيد النسب الخاصة بالمكون الأجنبى لأغلب السلع الصناعية، فضلاً عن إيجاد قواعد بديلة عديدة لبعض السلع يمكن للمصنعين الاختيار فيما بينها بحسب طبيعة وهيكل كل صناعة.

وأضافت نيفين جامع أن ممثلى الصناعة ساهموا فى التفاوض عن طريق استطلاع آرائهم فى جميع مشاريع القواعد المقترحة، بما يعكس مصالحهم الصناعية فى الاتفاق، لافتةً إلى أن تطبيق هذه القواعد على النحو الصحيح سيسمح للسلع المصرية بأن تتمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة.

وأوضح إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، أن هذا الدليل يستهدف شرح القواعد الجديدة والتعديلات التى تمت على قواعد المنشأ، والتى تمثل تبسيطا للعديد من القواعد الخاصة بالسلع والمنتجات المصدرة للدول أعضاء فى الاتفاقيات القائمة حالياً فى الإطار الأورومتوسطى.

وأشار السجينى إلى أن القواعد الجديدة ستحل محل بروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة باتفاقيات التجارة الحرة المطبقة مع تلك الدول والتجمعات، وتحديداً الاتحاد الأوروبى ومجموعة دول أغادير ومجموعة دول الافتا وتركيا باعتبارها الأسواق التى تشكل فى مجموعها الشريك التجارى الأول لمصر.

لفت إلى أن القواعد الجديدة ستطبق جنباً إلى جنب مع القواعد المطبقة حالياً ولفترة انتقالية لحين إلمام المشغلين الاقتصاديين بها.