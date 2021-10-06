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"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي تنطلق من إلى

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"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي تنطلق من مصر إلى السعودية "رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي تنطلق من إلى
للدراجات النارية وبرعاية جامعة الدول العربية

أكمل الاتحاد العربي للدراجات النارية كافة الترتيبات الخاصة بإطلاق مسيرة التضامن العربي (رالي التحدي) للدراجات النارية، الذي سينطلق من العاصمة المصرية القاهرة في الـ27 من أكتوبر الحالي باتجاه المملكة العربية ، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارتي الرياضة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية العربية ومع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وبتنظيم من الاتحاد العربي للدراجات النارية وشركة FGSPORTS.

وقدم إبراهيم فريد أمين عام الاتحاد العربي للدراجات النارية شكره وتقديره للأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية على مجهوداته المبذولة تجاه الدراجات النارية العربية، كما قدم شكره للأمير طلال بن بدر رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية على اهتمامه ومتابعته.

وستبدأ رحلة مسيرة التضامن العربي (رالي التحدي)، في الـ 27 من الشهر الجاري من مدينة القاهرة مروراً بالغردقة، ومن ثم سيبدأ مسيرته في الأراضي السعودية من مدينة نيوم متجهاً إلى محافظة ينبع ومنها إلى مكة المكرمة ثم إلى محافظة جدة، ليتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق عودته إلى جمهورية مصر العربية، حيث يشارك فيه دراجون من دول مصر والسعودية والكويت والسودان وفلسطين، يقطعون مسافة 3400 كم.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات النارية، أن "هذه المسيرة الرياضية العربية بالدرجات النارية، تهدف إلى تعزيز أواصر التقارب العربي والتأكيد على روح التضامن بين الشعوب العربية"، مضيفاً: "الرياضة رسالة، ونحن في الاتحاد العربي للدراجات النارية نسعى دائماً وأبداً في جميع أنشطة ومسابقات وبطولات الاتحاد على اللحمة العربية وعلى روح التضامن العربي وروح المنافسة الرياضية الأخوية الشريفة، ومن هنا نشكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على دعمه واهتمامه الكبير بهذا النشاط الرياضي العربي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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