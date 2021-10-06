"تقنية بنات جدة" تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم

★ ★ ★ ★ ★

عميدة الكلية أعربت بهذه المناسبة عن سعادتها لتحقيق الكلية هذا الإنجاز

سلَّم نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق، الكلية التقنية للبنات بجدة شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك في حفل أُقيم بمقر الكلية التقنية للبنات بجدة، تضمَّن عرض مسيرة الكلية في رحلتها للحصول على الاعتماد المؤسسي. كما هنَّأ نائب المحافظ في كلمته قيادة الكلية ومنسوباتها، وأكد أهمية مواصلة الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات، مبينًا أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بقيادة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ونواب المحافظ ومديري الإدارات فخورون بما وصلت إليه الكلية، متطلعين إلى أن تكون دومًا من الكليات المتميزة بالعطاء والإنجاز.

وقد تسلمت شهادة الاعتماد عميدة الكلية عفراء زكي اللياتي، وذلك بحضور المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة، ورؤساء الأقسام بالكلية وفريق الجودة والمشاركات بالحصول على الاعتماد.

وعبّرت عفراء عميدة الكلية بهذه المناسبة عن سعادتها لتحقيق الكلية هذا الإنجاز الذي تم بفضل الله تعالى، ثم بفضل دعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وجهود فريق العمل بالكلية، وخصت بذلك عميدة الكلية السابقة د. ندى ناجي زرنوقي، ومديرة الجودة أ. نيقار جان، وفريق العمل من وكلاء التدريب والمتدربين والجودة.. وأكدت أن هذا الإنجاز فخر لنا جميعًا، ويعزز الجودة والتميز في الكلية وبرامجها، بما يساهم إيجابًا في الاقتصاد الوطني، من خلال الارتقاء بنواتج التدريب للمساهمة في تحقيق الرؤية على أرض الواقع، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري من أعضاء هيئة التدريب والكادر الإداري، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق التنافسية والجودة العالمية، والعمل على أن توائم مخرجات التدريب ما يحتاج إليه سوق العمل من وظائف ومهن جديدة، بما يلبي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصُنَّاع القرار.

وأوضحت أن الكلية التقنية للبنات بجدة انطلقت نحو تحقيق شهادة الاعتماد المؤسسي لتقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية، وتحقيق التطوير النوعي للتدريب التقني والمهني، والارتقاء به وبمخرجاته إلى المستويات العالمية مجسِّدة من خلال هذا الاعتماد توجُّهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- نحو الارتقاء بجودة التدريب، والارتقاء بمستوى الكلية، والتوسع في تخصصاتها، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

وأضافت بأن الشعور بفخر الإنجاز بالحصول على هذه الشهادة منحنا الثقة بما نقدمه من برامج، وستكون دافعًا للتحسين المستمر في الأداء وفق معايير الجودة، وتسيير العمل التدريبي وفق منظومة فعالة، توفر الرضا لجميع المنسوبات في الكلية، وتحقق زيادة دافعية المتدربات نحو التدريب، وتنمية مهاراتهم الشخصية.

وفي الختام تمنت من المولى -عز وجل- التوفيق للجميع للقيام برسالتهم، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي يفخر بها الوطن.