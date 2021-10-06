دفاع المتهم بإطلاق النار على مُحفظ القرآن: مات لعدم وجود إمكانيات فى المستشفى (بث مباشر)

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قال محامي المتهم بقتل محفظ القرآن، أن موكله أصاب المجني عليه فقط، وتم نقله حيًا، وأنه توفي في المستشفى نتيجة عدم وجود إمكانيات لإسعافه، وليس بسبب إصاباته التي أحدثها المتهم.

أخبار الحوادث في مصر اليوم: الحكم بالمؤبد على المتهم بقتل محفظ القرآن في البحيرة

وقضت الدائرة ١٢ بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة في مبنى محكمة ايتاي البارود بمعاقبة المتهم بقتل محفظ قرآن المقيم بقرية الصواف في مركز كوم حمادة، بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح المستخدم، ومقابل الاتعاب الجنائية واتعاب المحاماة، وقبول الدعوى المدنية بالتعويض الموقت 100 ألف جنيه وواحد.

وشكك الدفاع عن المتهم في عدد الطلقات التي أصابت المجنى عليه، قائلا إن عدد الطلقات ٣ فقط بحسب شهادة الشهود في حين أن اعترافات المتهم قالت بإطلاق 4 طلقات.

بث مباشر | دفاع المتهم عن قتل محفظ القرآن في البحيرة: يشكك في اعترافات موكله

كما شكك محامي المتهم في اعترافات موكله والتى قال إنها اخذت تحت ضغط.

وتشكلت الدائرة لمحاكمة المتهم برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، وعضوية المستشارين حسين رشدي حسين وتامر محمد علاء الدين عتمان.

وتنازل الدفاع عن طلبه مناقشة شهود الواقعة، مؤكدا تناقض اقوال الشاهدين مع اعترافات المتهم.

وكانت مباحث البحيرة تمكنت بالاشتراك مع ضباط مباحث الغربية من ضبط المتهم بقتل «الشيخ عماد» محفظ القرآن في البحيرة والذي يقيم بقرية الصواف في مركز كوم حمادة، عن طريق اطلاق النار عليه أثناء وجوده قرب قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مستشفى ايتاي البارود العام، بوصول شاب مصاب بطلقات نارية، وتبين من الانتقال والفحص إصابة «عماد عبدالمنعم عوض» ٣٦ سنة، مقيم قرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة بطلقات نارية أعلى الفخذ الايسر وتهتك بالأنسجة والشرايين وكذلك أسفل البطن، وتوفي في المستشفي، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي في المستشفي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث ضم العقيد حازم خيرى رئيس فرع البحث الجنائي في مركزي إيتاي البارود وشبراخيت، المقدم اسلام السعدنى، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، والنقيب كريم الشوني، معاون مباحث المركز لكشف غموض الحادث.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الجريمة «تيمور .م» ويقيم في مدينة المحلة التي تتبع محافظة الغربية.

تم تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت نيابة ايتاى البارود الجزئية التحقيقات برئاسة المستشار محمد الشافعي، رئيس نيابة إيتاي البارود.

محاكمة المتهم بقتل محفظ القرآن فى البحيرة