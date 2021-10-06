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استجابة لمجلس الوزراء.. مستشفى أسوان الجامعي يقدم الرعاية الطبية لمريض فقاعات وراثية

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استجابة لمجلس الوزراء.. مستشفى أسوان الجامعي يقدم الرعاية الطبية لمريض فقاعات وراثية استجابة لمجلس الوزراء.. مستشفى أسوان الجامعي يقدم الرعاية الطبية لمريض فقاعات وراثية

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قال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة أسوان، إن المستشفى الجامعي بأسوان تلقى تعليمات بعلاج المريض محمد جابر بقرية المريناب مركز إدفو شمال محافظة أسوان، والذي يعاني من مرض نادر «الفقاعات الوراثية»، وذلك استجابة لمكتب مجلس رئاسة الوزراء.

وأضاف معبدفي بيان، الأربعاء، أن المستشفى يقوم بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمريض تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان وفي ظل توجيهات الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان.

وأوضح الدكتور مصطفي آدم الطيري، أستاذ أمراض الجلدية ووكيل كلية الطب، أنه تم فحص المريض بقسم أمراض الجلدية بالمستشفي الجامعي وثبت أنه يعاني من هذا المرض الوراثي الذي يسبب له خلل في الجهاز المناعي منذ ولادته على مدار 24 سنة عمر المريض وذلك بعد تواصل مكتب رئاسة الوزراء مع الشاب محمد جابر وذلك لعلاجه وتم عمل الفحوصات اللازمة للحالة.

المصرى اليوم

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