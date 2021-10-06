علماء «علوم سياسية القاهرة» الأكثر تأثيرًا في العالم العربي في المجال (الأسماء)

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سيطرت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، على قائمة العشر المؤلفين الأكثر تأثيرا في العالم العربي في مجال العلوم السياسية للعام٢٠٢٠-٢٠٢١، إذ تضمن القائمة خمسة من أساتذة وباحثي الكلية ضمن القائمة التي أعلن عنها مؤشر أرسيف ARCIF معامل تأثير المحتوي العربي، وتم اختيار هذه القائمة عن مجمل الأعمال المنشورة باللغة العربية خلال الأعوام ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩، وذلك من إجمالي ٢٦٠٠ مؤلف في مجال العلوم السياسية.

وتضمنت القائمة كل من: الدكتور خالد حنفي على «مصر»، والدكتور شكران يزيد «الجزائر»، والدكتور أحمد أبوزيد «الامارات»، والدكتور عبدالخالق عبدالله “الامارات«، والدكتور على الدين هلال»مصر«، والدكتور مراد ابن السعيد»الجزائر«، والدكتور قوي بوحنيه»الجزائر«، والدكتورة إيمان رجب»مصر«، والدكتور مصطفى علوي»مصر«، والدكتور محمد مطاوع»مصر«.

يذكر أن معامل تأثير أرسيف ARCIF يعتبر قاعدة بيانات عربية ضخمة للاستشهادات المرجعية Citation للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي، وهي تقدم بيانات شاملة، وذات مصداقية، وموضوعية وموثوقة، ومتكاملة، ومتعددة التخصصات، تربط مخرجات وحجم الاقتباسات/الاستشهادات لمئات الألوف من المقالات الصادرة باللغة العربية، (أو في العالم العربي) في مختلف التخصصات. ويصدر عن تحالف يضم عدة مؤسسات دولية وعربية هي: لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا ومكتب اليونسكو الإقليمي للدول العربية في بيروت ومكتبة الإسكندرية وقاعدة بيانات معرفة، وعدد كبير من الخبراء العرب .