استشاري: لا يجب إزالة المرارة إلا في هذه الحالة

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن المريض بعد تكميم المعدة يتناول وجبات خفيفة مثل الزبادي، في اول 10 أيام، وبعد ذلك يتناول بعض الأطعمة السهلة لمدة 20 يوم، وبعد الشهر الأول يتم تناول الطعام بشكل عادي.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، ان هناك إمكانية لإجراء جراحة المرارة مع تكميم المعدة في جراحة واحدة، من خلال المنظار، بدون فتحات جديدة، أو وقت إضافي.

ولفت إلى أن المرارة السلمية لا يجب أن تزال من الجسم تحت أي حال من الأحوال، إلا إذا كانت تحتوي على حصوات، ففي هذه احلالة يجب إزالتها حتى لا يحدث صفر انسدادية.