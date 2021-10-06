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محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس محكمة الاستئناف بمنصبه الجديد

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محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس محكمة الاستئناف بمنصبه الجديد محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس محكمة الاستئناف بمنصبه الجديد

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استقبل المستشار عبدالملك القمص مينا، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الأربعاء، وذلك لتقديم التهنئة بتوليه مهام منصبه متمنياً له مزيد من التقدم، وكذلك تقديم التهنئة للمستشارين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.

وأثنى المحافظ -بحسب بيان - على دور رجال القضاء وإسهاماتهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.

وأشاد بالتعاون المثمر بين محاكم الإسكندرية وكافة الأجهزة التنفيذية، لافتاً إلى أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية.

ووجه المحافظ الشكر إلى وزارة العدل على الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية برفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية.

بالتزامن مع بداية العام القضائي الجديد .. محافظ الإسكندرية يُهنئ رئيس محكمة الاستئناف بمناسبة توليه منصبه (صور)
بالتزامن مع بداية العام القضائي الجديد .. محافظ الإسكندرية يُهنئ رئيس محكمة الاستئناف بمناسبة توليه منصبه (صور)
بالتزامن مع بداية العام القضائي الجديد .. محافظ الإسكندرية يُهنئ رئيس محكمة الاستئناف بمناسبة توليه منصبه (صور)
بالتزامن مع بداية العام القضائي الجديد .. محافظ الإسكندرية يُهنئ رئيس محكمة الاستئناف بمناسبة توليه منصبه (صور)

المصرى اليوم

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