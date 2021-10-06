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وكيل صحة السويس يفتتح وحدة التشخيص عن بُعد بمستشفى السويس العام إيذانًا بتشغيلها

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وكيل صحة السويس يفتتح وحدة التشخيص عن بُعد بمستشفى السويس العام إيذانًا بتشغيلها وكيل صحة السويس يفتتح وحدة التشخيص عن بُعد بمستشفى السويس العام إيذانًا بتشغيلها

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افتتح الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بعد ظهر الأربعاء، وحدة التشخيص عن بُعد بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى السويس العام، وذلك بحضور الدكتور أحمد هشام منسق التشخيص عن بُعد بمحافظة السويس إيذاناً ببدء تشغيلها وتشمل الوحدة سونار ومنظار رسم قلب وأنف وأذن وعيون.

وبحسب بيان، يهدف تشغيل الوحدة إلى عرض الحالات المرضية على كبارالاستشاريين من خلال أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، وفقاً لإستراتيجية الدولة للتحول الرقمى وكانت مديرية الصحة بالسويس قد قامت أمس بتجهيز وتشغيل الوحدة وتدريب الطاقم الطبي والإدارى على نظام التشغيل والذي تم توفيره ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لإنشاء 300 وحدة تشخيص عن بُعد على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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