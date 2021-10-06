محافظ الغربية يتقدم مسيرة شبابية ضمن احتفالات العيد القومي وانتصارات أكتوبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الأربعاء، المسيرة الشبابية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتزامناً مع احتفالات وزارة الشباب والرياضة بنصر أكتوبر المجيد، وذلك بحضور أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعادل داوود، رئيس حي أول طنطا والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وبحسب بيان، انطلقت المسيرة من أول شارع البحر وحتى شارع 306، حيث رفع الشباب أعلام مصر بالإضافة إلى الأغاني الوطنية المعبرة عن حب الوطن ومكانته ووحدة شعبه.

وأكد محافظ الغربية أن رفع الوعي الوطني والانتماء للوطن الغالي لدى النشء من أولويات المحافظة التي أدرجت محور بناء الإنسان بخطة التطوير الخاصة بها ويتم تفعيل ذلك من خلال دمج الأنشطة (الرياضية، الثقافية والفنية) بأبعاد وطنية ملهمة تعكس وعي الشباب المشارك فيها بقيمة الوطن والانتماء له لمواجهة الفكر المتطرف والتصدي له، وهذا ما تدعو له القيادة السياسية بقوة من خلال دعم كافة الأنشطة الشبابية ودمج الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للتفكير والإبداع.

يُذْكَرْ أن هذه المسيرة شملت فئات متعددة من الشباب من مختلف المراكز والمدن والأحياء إيماناً منهم بأهمية الاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة وذكرى صمود شعب المحافظة أمام المحتل الفرنسي ورفضهم تسليم رموزه الدينية للمحتل.