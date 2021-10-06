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هنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين بالوزارة وهيئاتها التابعة، الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، التي سطرت فيها قواتنا المسلحة ملحمة بطولية استردت فيها الأرض ببسالة وشجاعة رجالها، وستظل محفورة في ذاكرة ووجدان التاريخ وشعبنا العظيم.

كما هنأت وزيرة التضامن «وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم بمناسبة ذكري انتصار حرب أكتوبر، وتُثني على جسارة جيشنا العظيم ورباطة جأشه، وما زال جيشنا يضرب أروع الأمثلة في مواجهة المخاطر والارهاب وأعداء الوطن».

وأكدت القباج أن «مصرنا الحبيبة تستحق أن يبذل كل مصري دماءه من أجل الحفاظ على مصر واستقرارها وصون كرامة شعبها الأصيل».