معد مشروع قانون العقوبات البديلة: العقوبة ليس هدفها إيلام المحكوم عليه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات معد مشروع قانون العقوبات البديلة، إننا بحاجة لفكر عقابي جديد يتناسب مع تطور سلوكيات المجتمع، مؤكدًا أن ذلك لن يتأتى إلا بتحديث التشريعات العقابية الحالية، فالعقوبة ليس هدفها إيلام المحكوم عليه وإنما هدفها الإصلاح والتأهيل.

واوضح «عبدالحكم» ان الفرصة صارت مواتية الآن في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بإقرار قانون العقوبات البديلة كبداية لتغيير وتحديث منهج الفكر العقابي في ظل وثيقة العمل للجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال حضور المستشار سامح عبدالحكم، ورشة عمل عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «قانون العقوبات البديلة» نموذجًا.

وأضاف إن مشروع القانون يأتي إتساقًا مع ما نصت عليه الإستراتيجيه الوطنية لحقوق الإنسان بالصفحة التاسعة عشر من دراسة تعديل تشريعي لعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية.

وقال «عبدالحكم» ان مشروع قانون العقوبات البديلة هو مشروع قانون عقابي ولكنه أيضا وطني إنساني واجتماعي يراعي الظروف المجتمعية من خلال توفير العقوبات البديلة كمنهج عقابي حديث وفقًا لآلية ومعطيات وفي إطار نصوص حاكمة وفي ظل رقابة قانونية وقضائية.

و تحدث علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية مشروع القانون وتبني الفكر العقابي الحديث والتدابير والعقوبات البديلة التي تنتهجها العديد من دول العالم سواء من الدول الأوروبية أو من الدول العربية.