«وثائق الحرب والسلام تجاور العصا والبايب».. مقتنيات متحف السادات داخل مكتبة الإسكندرية

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«ربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكى نتفاخر ونتباهى، ولكن لكى نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا، جيلاً بعد جيل، قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآماله. نعم سوف يجىء يوم».

كلمات قالها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، «بطل الحرب والسلام»، فكانت ترجمة مختصرة لسيرته الذاتية، فكلماته كانت هي حياته وحياته تجسدت في أفعاله.

متحف السادات بمكتبة الإسكندرية

يقع متحف السادات، الذي يعد الأول من نوعه عن الرئيس الراحل، في جناح كامل يشغل مساحة نحو 260 مترا بمكتبة الإسكندرية، بجوار القبة السماوية.

ويشاهد الزائر قبل دخول المتحف عرضا يسمى «بانوراما التراث» تضم المحطات المفصلية في حياة الرئيس السياسية، فضلا عن تسجيلات لم تذع قبل ذلك في مصر أو أي دولة أجنبية.

متحف السادات بمكتبة الإسكندرية

أكدت إدارة المتحف أنه تمت الاستعانة بلقطات فيديو أهداها التليفزيون المصرى للمكتبة، والتى يبلغ مجموعها ١٢ ساعة، مشيرة إلى أنها تضم عددا من الخطابات وتقارير المراسلين الأجانب إلى جانب فيلم السادات «أكشن بيوجرافى»، مع استعراض لكافة الوثائق الخاصة بعملية السلام المصرية الإسرائيلية وحرب أكتوبر.

متحف السادات بمكتبة الإسكندرية

ويضم متحف السادات عددا من الأوسمة والنياشين التي حصل عليها الرئيس الراحل خلال مراحل حياته المختلفة، سواء داخل مصر أو إهداء من دول أخرى، فضلا عن عدد من الأطباق الذهبية والفضية والبرونزية والنحاسية المهداة له وللسيدة جيهان قرينته.

عمرو شلبى مدير متحف السادات يستعرض مقتنيات المتحف مع الطلاب

كما يضم المتحف عددا من الميداليات، البدل المدنية والعسكرية، والبدلة العسكرية التي كان يرتديها الرئيس الراحل يوم العرض العسكرى في ٦ أكتوبر ١٩٨١ مغطاة بدمائه.

متحف السادات بمكتبة الإسكندرية

ويستطيع الزائر أن يشاهد عددا من المقتنيات النادرة، من بينها جهاز الراديو الخاص بالسادات، ومكتبه ومكتبته الشخصية، وعدد من أندر الكتب التي أهديت إليه، وعدد من «بورتريهاته»، إلى جانب العصا الشخصية الخاصة به، ومجموعة من السيوف العربية، والدروع التذكارية، و«البايب» الخاص به، والعباءة التي كان يرتديها خلال زيارته إلى مسقط رأسه بقرية ميت أبوالكوم.

متحف السادات بمكتبة الإسكندرية

وأهدت السيدة جيهان السادات إلى المتحف صندوقا يضم ثلاثة مسارج إسلامية ومسيحية ويهودية كانت أهديت للرئيس الراحل خلال زيارته إلى القدس.

طلاب المدارس والجامعات يتعرفون على تراث السادات

وتضم المقتنيات المهداة تسجيل القرآن الكريم بصوت الرئيس السادات، وأوراقا شخصية تتضمن قصة قصيرة كتبها بخط يده وأملى جزءا منها على زوجته، إلى جانب مجموعة نادرة من التسجيلات المرئية. كما يضم عددا من الخطابات الرسمية التي كتبها السادات، بخط دقيق أنيق منمق، لعدد من معارفه وأقاربه.