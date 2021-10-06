وزير الرياضة يكرم أعضاء مركز التنمية الشبابية بالجزيرة

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم أعضاء مركز التنمية الشبابية بالجزيرة خلال الاحتفالية التي نظمها المركز اليوم لتكريم أبناء المركز من المتفوقين رياضيًا ودراسيًا وأصحاب الهمم لسنة 2020/2021.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة و بحضور ممثل البنك الاهلي هالة حلمي رئيس قطاع المنتجات والشمول المالي وذلك على المسرح الروماني بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة والاعلام وأولياء أمور المكرمين وقيادات المركز.

تضمن الحفل مجموعة من العروض الرياضية والفنية قدمها أبناء المركز

، وعقب ذلك قيام الدكتور أشرف صبحي بتكريم المتفوقين رياضيًا ودراسياً، حيث تم تكريم 101 طالب وطالبة من الحاصلين على الشهادة الاعدادية بتفوق و 36 من المتفوقين فى الشهادتين الثانوية العامة والأزهري، و5 من الدبلومات الفنية.

وعلي صعيد النشاط الرياضي تم تكريم فرق المركز فى السباحة والجمباز والهوكي وألعاب القوي والملاكمة والتنس والكروكية والتايكوندو، بالإضافة إلي تكريم 137 من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تحقيق عدد من الإنجازات الرياضية خلال العام.

وأكد الدكتور أشرف صبحي الحرص علي دعم النشء والشباب المتفوقين في مختلف المجالات ، وحثهم علي مواصلة التفوق والنجاح في سبيل خدمة الوطن، مشيراً إلي أهمية تحفيز وتكريم النماذج المتفوقة رياضياً ودراسياً.

وأعرب الوزير عن تمنياته لجميع أعضاء مركز التنمية الشبابية والرياضية بالتوفيق في دراستهم وحياتهم العلمية والعملية ، وكذا التفوق في المجال الرياضي في مختلف الألعاب التي يمارسونها، مثنياً علي دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة بجانب التركيز في دراستهم.

ومن جانبها اثنت هالة حلمي رئيس قطاع المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي على الحفل وتكريم المتفوقين رياضيا ودراسيا واصحاب الهمم بالتعاون مع البنك الاهلي ومركز التنمية الشبابية بالجزيرة