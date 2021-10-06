أخبار عاجلة

"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على محتوياتها ومخططاتها النادرة -
"صحة الطائف" تدعم مستشفياتها بخزانات أكسجين احتياطية -
تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟ -
"الموارد البشرية": 7 آلاف ريال حد أدنى في نِسَب توطين مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة -
استشاري يحذّر: الارتباط النفسي بالجوال عند القيادة يسبب حوادث خطيرة -
طقس مشمس الآن إقبال سياحي على معابد الكرنك بالأقصر -
المغرب:على الجزائر الانخراط بحل أزمة الصحراء -
السيسي: التقييم العالمي لحالة التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية -
خالد بيومي يدافع عن كيروش: «لم يلتفت للإنتقادات وأصر على اختياراته» -
نجاح قافلة جامعة القاهرة في مطروح .. والخشت: عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة.. 3338 جولة رقابية تغلق 20 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا

Print
جدة.. 3338 جولة رقابية تغلق 20 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا جدة.. 3338 جولة رقابية تغلق 20 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا
الأمانة: ضمن الجهود الرقابية التي شملت 19 بلدية فرعية و15 محافظة

جدة.. 3338 جولة رقابية تغلق 20 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 3338 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية؛ حيث أسفرت عن إغلاق 20 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية شَمِلَ نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفِرَق الميدانية 20 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار الفيروس، مثمنةً دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات (940)، أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على محتوياتها ومخططاتها النادرة

"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على محتوياتها ومخططاتها النادرة

"صحة الطائف" تدعم مستشفياتها بخزانات أكسجين احتياطية

"صحة الطائف" تدعم مستشفياتها بخزانات أكسجين احتياطية

تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟

تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟

"الموارد البشرية": 7 آلاف ريال حد أدنى في نِسَب توطين مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة

"الموارد البشرية": 7 آلاف ريال حد أدنى في نِسَب توطين مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة