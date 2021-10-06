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"القحطاني" يدشّن مركز القيادة والتحكم بتخصصي الملك عبدالعزيز بالطائف

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لتحويلها إلى مستشفى رقمي ورفع مستوى الخدمات الصحية وتجويدها

دشّن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، مركز إدارة البيانات واتخاذ القرار بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، حيث اطلع على التجهيزات والإمكانات المتوافرة والخدمات التي يقدمها المركز والتعريف بالمهام التي يقدمها بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية وتجويدها.

وقدم مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الدكتور خالد الشريف، شرحاً وافياً عن إمكانات المركز، ومؤشرات الأداء الرئيسة، والبيانات التي يتم تحليلها من قِبل العاملين بالمركز، في متابعة المؤشرات في جميع أقسام المستشفى، والعمل على معالجتها لتحسين الأداء، من أجل تقديم خدمات صحية أفضل للمرضى في جميع الأقسام.

ويركز المركز على مؤشرات التحول الوطني التي ستسهم -بإذن الله- في تحسين الأداء، وكذلك يعد برنامجاً لقياس أداء الخدمات الصحية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحويل المستشفى إلى مستشفى رقمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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