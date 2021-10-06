بهاء سلطان ودياب في مواجهة مع جمهور الإسكندرية (التفاصيل)

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بدأ المطرب بهاء سلطان بروفات حفله المقرر أن يقام بالإسكندرية بمشاركة المطرب دياب، في نادي سموحة بالإسكندرية ، 14 أكتوبر الجاري، تنظيم وليد منصور .

ويقدم كلاهما خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلا من كل محبيهم وعشاقهم، وسوف يحمل الحفل عدد كبير من المفاجأت.

يذكر أن دياب تعاقد مؤخرا مع المنتج وليد منصور وطرحا أول اغانيهم سويا والتي حملت عنوان «ياساتر» وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما يستعد دياب لطرح مجموعة من الأغاني خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، يعكف وليد منصور على التحضير لحفل في اليوم التالي 15 أكتوبر لفريق وسط البلد في مركز البروج الثقافي بطريق مصر الإسماعيلية ومن المقرر أن يكون بمثابة المفاجأة لكل محبيهم.