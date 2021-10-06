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بعد إعترافهما بالواقعة ..حبس المتهمين بسرقة 26 سبيكة ذهب فى الجمالية

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بعد إعترافهما بالواقعة ..حبس المتهمين بسرقة 26 سبيكة ذهب فى الجمالية بعد إعترافهما بالواقعة ..حبس المتهمين بسرقة 26 سبيكة ذهب فى الجمالية

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حبست نيابة الجمالية المتهمين بسرقة 26 كيلو ذهب، من محل مشغولات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد ان ثبت من التحريات قيامهما بالاستيلاء على 26 سبيكة ذهبية وزنت 26 كيلوجراما بالجمالية.

بدات الزاقعة ببلاغ تضرر فيه مالك محل مشغولات ذهبية مـن عاملين بالمحـل، لقيامهما بالاستيلاء على (٢٦ سبيكة ذهبيـة وزنت ٢٦ كيلوجرام من إجمالى عدد ٥٢ سبيكة قاما باستلامها من مصنع) لتسليمهم لشريكه.

تبين صحة الواقعة وأمكن التوصل إلى قيام أحد المتهمَين بالإستعانة بشقيقه لمعاونته على الإختباء وإخفاء المسروقات، وأمكن التوصل إلى مكان إختبائهما بإحدى الشقق السكنية ملك أحد أصدقائهما بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية واعترفا بالواقعة.

المصرى اليوم

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