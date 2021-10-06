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السيسي: التقييم العالمي لحالة التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:47 مساءً
خالد بيومي يدافع عن كيروش: «لم يلتفت للإنتقادات وأصر على اختياراته»
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:47 مساءً
نجاح قافلة جامعة القاهرة في مطروح .. والخشت: عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:47 مساءً
«البيئة»: إزالة الغابات تؤدى إلى التصحر وارتفاع درجات الحرارة (فيديو)
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:47 مساءً
وزيرة البيئة تستقبل نظيرها العماني لبحث سبل التعاون المشترك
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:46 مساءً
البترول : مشروعات متتالية للتوسع في تكرير البترول وإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:46 مساءً
اعتماد اللائحة الدراسية لبرنامج الترجمة بقسم اللغة الألمانية بنظام الساعات المعتمدة بـ«آداب بني سويف»
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:46 مساءً
لين برازي بين السويد ودمشق بسبب «The film»
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:46 مساءً
ملامح الشيخوخة تظهر على سوسن بدر في أحدث صورها
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:46 مساءً
فيسبوك تعلن التعاون مع المنظمات الصحية العالمية لوضع نصائح للصحة العقلية الإيجابية
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:45 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مدير المخابرات الأردنية: علاقتنا مع سوريا أمر واقع
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 09:11 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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