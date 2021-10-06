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بيع لوحات رسمها أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي بأضعاف السعر التقديري لها

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بيع لوحات رسمها أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي بأضعاف السعر التقديري لها بيع لوحات رسمها أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي بأضعاف السعر التقديري لها

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بيعت لوحات رسمها أسطورة الملاكمة العالمي الراحل محمد على كلاي، رسمت بالقلم اللباد «الفلوماستر» بأكثر من 425 ألف دولار في مزاد بنيويورك أقيم أمس الثلاثاء لأعماله الفنية غير المعروفة على نطاق واسع، والتي تجاوز بعضها عدة أضعاف التقديرات.

كانت اللوحة المسماة «ستينج لايك بي» أو «إلسع كنحلة»، والتي رسمها على ورقة في عام 1978، أكثر الأعمال المطلوبة بين أكثر من 20 لوحة ورسما لبطل الوزن الثقيل السابق، عكست اهتمامه بالدين والعدالة الاجتماعية وبمسيرته كملاكم.

وكانت التقديرات التي سبقت عملية البيع تشير إلى سعر يتراوح بين 40 و60 ألف دولار.

وكُتبت عليها عبارة «طار كفراشة ولسع كنحلة!» ويقولها ملاكم خسر أمام منافس رفع ذراعيه عاليا دلالة على انتصاره. واشتهر على باستخدام هذه العبارة ليصف أسلوبه في الملاكمة.

وذكرت دار بونهامز للمزادات أن 26 لوحة فنية من عمل محمد على بيعت مقابل 945524 دولارا إجمالا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للتقديرات الأولية.

وقالت بونهامز إن لوحة «ستينج لايك بي» اشتراها أحد جامعي تذكارات على ويقيم في بريطانيا، ولم يتم تحديد المشترين الآخرين.

وبيعت لوحة رسمها عام 1979 باللونين الأحمر والأبيض والأزرق على قماش وكتب عليها «أحبك يا أمريكا» بمبلغ 150 ألف دولار، بينما بيع رسم خطه على في عام 1967 يقارن فيه بين الإسلام والمسيحية بمبلغ 24 ألف دولار.

كان بطل العالم السابق للوزن الثقيل، أعلن اعتناق الإسلام في عام 1964 عقب فوزه باللقب لأول مرة وذلك عندما كان يحمل اسم كاسيوس كلاي. وتوفي في عام 2016 عن عمر 74 عاما بعد صراع طويل مع مرض باركنسون (الشلل الرعاش).

وجاءت لوحات ورسومات المعروض في المزاد من مجموعة يمتلكها رودني هيلتون براون الذي عمل مع على في أعماله الفنية.

لوحة محمد علي كلاي
لوحة محمد علي كلاي

المصرى اليوم

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