تجاوز وزنهما حاجز الـ250 كيلو جرامًا.. "سليمان الحبيب" بالتخصصي ينهي معاناة مريضين من السمنة بالتكميم

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أحدهما يعاني خشونة شديدة في المفاصل أدت لصعوبة حركته وإصابته بمرض السكري المقاوم للعلاج

استمرارًا لمسيرة نجاح مراكز علاج السمنة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استطاع مؤخرًا فريق جراحي متخصص، إنهاء معاناة مريضين من السمنة المفرطة ومضاعفاتها، عبر إجراء عمليتي تكميم معدة، بعد أن تجاوز وزن المريض الأول حاجز الـ250 كجم، والثاني 205 كجم، ولله الحمد تكللت العمليتان بالنجاح بدون أية مضاعفات.

وقال الدكتور عوض القحطاني استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ورئيس الفريق الطبي المعالج: إن انتشار السمنة بالمملكة يُعد أمر بالغ الخطورة؛ فالوضع الصحي لمريض السمنة لا يتوقف على كونه بدينًا فحسب؛ بل تهاجمه العديد من الأمراض المصاحبة للسمنة مثل الضغط والسكري وغيرها؛ الأمر الذي دفع الكثير من مرضى السمنة إلى إجراء عمليات تكميم المعدة لتجنب المشكلات الصحية التي قد تودي بحياته، خاصة بعد تقدم تلك الجراحات وتطورها.

وأوضح أن المريض الأول البالغ من العمر 46 عامًا، تم إخضاعه للتقييم الإكلينيكي، وعمل تشخيص كامل للقلب، وتسجيل قياسات الجهد من خلال فريق متكامل يشمل استشاري الجراحة والقلب، وأطباء الغدد والباطنية والصدرية والتغذية والتخدير.

وتَبَيّن أنه يعاني من خشونة شديدة في المفاصل أدت لصعوبة حركته، وإصابته بمرض السكري المقاوم للعلاج، بالإضافة إلى داء "الفيل"، وكذلك عدم قدرته على النوم إلا في وضعية الجلوس؛ تجنبًا لحدوث الاختناقات التنفسية.

وقال د.القحطاني: إن الخطة العلاجية وُضعت بناء على حالة المريض؛ حيث أجريت له عملية تكميم للمعدة مستغرقةً 20 دقيقة، وخرج من المستشفى بعد 24 ساعة فقط من العملية، وراجع العيادة بعد أسبوع، وكان الوضع الصحي والمؤشرات جيدة جدًّا، مع إلزامه باستكمال الخطة العلاجية وصولًا للوزن المثالي.

وعن الحالة الثانية، أوضح الدكتور عوض القحطاني أنه بعد معاينة وتقييم المريض؛ تَبين معاناته من التهابات متكررة في الجلد وصعوبة الحركة ومشاكل في النوم، صاحَبَها اختناقات في التنفس وبداية الإصابة بالأمراض المزمنة، مع ارتفاع معدل السكر التراكمي، واحتمال إصابته بالمرض في حال الاستمرار دون علاج.

كما اتضح أيضًا وجود دهون على الكبد، وتجمعات للسوائل في الجسم وأسفل الساقين.

وقال الدكتور القحطاني: إنه تم إخضاع المريض لعملية تكميم معدة استغرقت 20 دقيقة، وخرج من المستشفى خلال 24 ساعة وهو بصحة وعافية، وتمت متابعته في العيادة وكانت حالته الصحية جيدة ولا يوجد أية مشاكل ولله الحمد.