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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يميل الطقس إلى البرودة ونشاط الرياح خلال حالة الطقس اليوم يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الجو في آخر الليل.

وتظل الشبورة المائية في الصباح من أبرزالظواهر خلال حالة الطقس خلال الأيام القادمة حتى الإثنين 11-10-2021 .

أخبار حالة الطقس في مصر اليوم الأربعا 6-10-2021

يتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم حارة في جنوب الصعيد، ومعتدلة الحرارة في السواحل الشمالية.

ويكون مائلا للحرارة اليوم على الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وأيضًا القاهرة الكبري .

ويكون الطقس خلال الليل لطيفًا على كافة الأنحاء .

تظل حالة البحرين المتوسط والأحمر بين المعتدلة والمضطربة، وارتفاع الموج في البحرين متطابق ويتراوح بين مترين ومترين ونصف.

ويستمر نشاط الرياح على شمال الصعيد والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

تظل درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة اليوم العظمي 29، والصغري 20ْ.

وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم مستقرة عند 27ْ للعظمي، والصغري 21ْ.

تكون أعلي درجة حرارة في مصر اليوم للعظمي في إدفو وتصل إلى 36 درجة، وتكون الصغري هناك 22 درجة.

وتظل أقل درجة حرارة متوقعة في مصر اليوم في كاترين وتصل إلى 14 درجة .

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم المتوقعة في مصر:

حالة الطقس اليوم.. وتوقعات درجات الحرارة فى مصر حتى الإثنين 11-10-2021

حالة الطقس غدًا في مصر الخميس 7-10-2021

ترتفع درجات الحرارة خلال طقس الخميس بنحو طفيف في القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية حتى السابعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المتجهة من وإلي السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري ووسط سيناء والقاهرة الكبرى.

ترتفع درجات الحرارة المتوقعة غدًا في القاهرة والوجه البحري إلى 30 للعظمي وتظل 20 للصغري .

وتكون درجات الحرارة غدًا للعظمي والصغري في السواحل الشمالية 27-21، وفي جنوب سيناء 32-25ْ، وفي شمال الصعيد 31-21، وفى جنوب الصعيد 35-22ْ.

توقعات الطقس خلال الأيام القادمة حتى الإثنين المقبل 11-10-2021

تظل الشبورة ونشاط الرياح أبرز الظواهر الجوية، ويزيد الإحساس بالبرودة ليلاً على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد خصوصًا خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر .

وتكون درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الإثنين من الأسبوع المقبل كما يلي :