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النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يصل إلى 82.92 دولار للبرميل

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النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يصل إلى 82.92 دولار للبرميل النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يصل إلى 82.92 دولار للبرميل
رويترز: ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر 0.4 %

النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يصل إلى 82.92 دولار للبرميل

واصلت خام برنت ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء لليوم الرابع على التوالي، ويتداول الخام الأمريكي أعلى 79 دولاراً بعد تقديرات أشارت إلى ارتفاع المخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 % أو 36 سنتاً إلى 82.92 دولار للبرميل، في الساعة 08:48 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما ارتفعت خلال الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر 0.4 % أو 34 سنتاً عند 79.27 دولار للبرميل، وهو المستوى الأعلى منذ العاشر من نوفمبر 2014، بعدما قفزت بنحو 6 % خلال الجلسات الأربع الماضية.

وأعلن معهد البترول الأمريكي، أمس، ارتفاع مخزونات النفط 951 ألف برميل الأسبوع الماضي، لكن الأسواق تترقب صدور البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق اليوم.

واتفقت "أوبك +" هذا الأسبوع على الالتزام باتفاقها بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً شهرياً حتى أبريل 2022 على الأقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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